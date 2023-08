CLIMA Il ciclone porta ancora maltempo e disagi in Italia. Allerta gialla a San Marino

Pioggia e vento continuano a battere l'Italia, soprattutto a Nord-Est e sulla fascia tirrenica, e lo faranno ancora per 48 ore. Mentre al Sud, soprattutto in Sicilia, non si placano caldo e rischio incendi. Sono le due facce dei cambiamenti climatici. In Emilia-Romagna per la giornata di oggi è allerta gialla, rilanciata dalla Protezione civile di San Marino. Pioggia e un ulteriore calo delle temperature. Burrasca in Sardegna, con onde fino a 7 metri. In Salento la grandine come palline da tennis, con danni ad auto, locali, serre; strade e campagne allagate. Forte mareggiata a Civitavecchia. A Roma due feriti per alberi caduti. L'ondata di maltempo in Trentino aumenta i livelli di torbidità nell'acquedotto e quattro Comuni ordinano di bollire l'acqua potabile. In Liguria, dopo la forte pioggia arriva la burrasca, con vento a 100 km/h. Nel Varesotto una frana a Bisuschio ha riversato detriti di fango e terra fino a valle, portando all'evacuazione di quattro famiglie. Fermi gli aliscafi per Ischia e Procida per il forte vento e il mare grosso, mentre a Venezia rimane attivo il Mose. In Lombardia ancora allerta rossa.

A rischio forti piogge e grandinate, nelle prossime ore, Toscana, Umbria, Lazio e Triveneto, a cui si aggiungono nel corso della giornata Emilia-Romagna e Basso Tirreno, dove non si escludono tornado. Si alzano i livelli di fiumi e laghi, e si registrano alcune esondazioni. Secondo la rilevazione di Coldiretti, il Po è cresciuto di ben due metri.

Da domani il maltempo lascerà lentamente il Paese, fermandosi fino al pomeriggio su Alto Adriatico e zone centrali: alta l'attenzione per forti fenomeni tra Romagna, Marche e Lazio. Per l'ultimo giorno di agosto qualche pioggia sulla Sicilia, mentre il ciclone si sposterà sui Balcani, lasciando spazio a un weekend caldo e soleggiato per l'Italia, con temperature fino a 28-30 gradi e picchi oltre i 35 gradi in Sardegna. L'estate, insomma, non è ancora finita.

