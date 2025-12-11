Il Colosseo si illumina per celebrare la cucina italiana Patrimonio Unesco

Le celebrazioni a Roma

L'annuncio era atteso, tuttavia gioia, orgoglio e un po' di commozione erano d'obbligo. Il riconoscimento dell'Unesco, annunciato dal Comitato intergovernativo riunito a New Delhi, India, alla presenza del vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, ha scatenato l'emozione e lunghi applausi liberatori. In Italia i festeggiamenti hanno attraversato tutta la giornata, culminando con l'accensione al Colosseo, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri dell'Agricoltura e della Cultura Francesco Lollobrigida e Alessandro Giuli. In una telefonata tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro Lollobrigida, il capo dello Stato ha espresso compiacimento per un successo che rafforza il prestigio italiano nel mondo. Un “formidabile ambasciatore” la cucina italiana nel mondo, ha detto Giorgia Meloni, che “accompagna il turismo, arricchisce l'offerta culturale italiana e annuncia in tutto il mondo il desiderio di essere presente nei tanti luoghi e tra le persone che rendono l'Italia una comunità”.

Nel video l'intervento di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, e le interviste a Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, e a Alessandro Giuli, ministro della Cultura







