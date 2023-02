Il Comitato per la Valmarecchia scrive a Bonaccini: “Fermi l'allevamento di polli a Maiolo”

Il Comitato per la Valmarecchia prende, metaforicamente, carta e penna e scrive direttamente al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, per chiedere di fermare il progetto del nuovo allevamento intensivo di polli, nel comune di Maiolo. Ma che interesserebbe anche Novafeltria, San Leo e Talamello. Comuni che, sottolineano gli scriventi, nel 2009 hanno scelto di “passare in Emilia-Romagna, una Regione che valorizza le caratteristiche e le eccellenze del territorio e si aspettano pertanto di essere tutelati”.

Quello della società Fileni in località Cavallara - ribadiscono - sarebbe un intervento che riporterebbe “la valle negli anni Settanta”, in contrasto con gli investimenti realizzati nel tempo verso per un “territorio vocato al turismo lento ed esperenziale”. In più lamentano “il mancato coinvolgimento di noi cittadini nell'iter autorizzativo” di un progetto che andrà a compromettere la qualità dell'aria, per effetto delle pesanti emissioni di ammoniaca, e contribuirà al cambiamento climatico, per effetto delle emissioni di metano.

Sappiamo – concludono la missiva – che ritiene la nostra valle “una delle più belle della nostra regione”, le chiediamo perciò di attivarsi con noi per fermare i cantieri in corso, prima che sia troppo tardi. Lo faccia per la Valmarecchia, lo faccia per l'Emilia-Romagna.