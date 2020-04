Il commissario per l'emergenza Venturi plaude Rimini: "Situazione sotto controllo, sacrifici ripagati"

dalla corrispondente Francesca Biliotti

Il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini riferisce di aver chiesto al governo linee guida sui dispositivi di protezione individuali (Dpi): “Le mascherine servono per evitare il contagio? - si è chiesto – Bene, si dica che servano, che sono obbligatorie a livello nazionale, prevedendo anche una sanzione per chi non ne rispetta il suo utilizzo”. I dati di Modena sono tra i più tranquillizzanti in Regione, dice il commissario per l'emergenza Sergio Venturi, che ha avuto parole d'elogio anche per Rimini. Nella Regione sono 22.867 i casi positivi, 307 più di ieri. In Romagna se ne contano 56 in più, 4.215 in totale. 8 in più a Ravenna, 934 totali, 821 a Forlì, +10, 614 a Cesena, +10, 1.846 a Rimini, 28 in più. Intanto nelle carceri di Emilia-Romagna e Marche sono 17 i detenuti positivi al coronavirus, mentre tra gli operatori penitenziari risultano 49 casi e altri 10 tra medici e infermieri impegnati.

Nelle Marche salgono a quasi 1.800 (1.792) i dimessi/guariti, mentre i ricoverati sono 872. 80 in terapia intensiva. 2.333 i casi positivi nella provincia di Pesaro Urbino, 1.737 in quella di Ancona, 922 a Macerata.

Nel video l'intervento di Sergio Venturi commissario per l'emergenza Emilia Romagna