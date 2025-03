Il Comune di Riccione dona la chiave della gentilezza ai nuovi nati

Un caloroso benvenuto ai nuovi cittadini di Riccione. Mercoledì 19 marzo, in occasione della Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati, la sindaca Daniela Angelini e l’assessora ai Servizi sociali Marina Zoffoli, insieme al Centro per le famiglie distrettuale, hanno accolto oltre 50 bambini e bambine nati nel 2024, accompagnati dalle loro famiglie, al Palazzo del Turismo.

L’iniziativa, istituita per dare il benvenuto ai nuovi nati come simbolo di speranza e inclusione, ha visto la partecipazione di genitori, nonni, fratellini e amici, in un’atmosfera di festa e condivisione. Durante la cerimonia, la sindaca ha consegnato ai piccoli una pergamena simbolica, un colorato bavaglino e un prodotto naturale realizzato dalla Cooperativa Ca’ Santino, rafforzando il valore della gentilezza come principio fondante della comunità.

“Vogliamo che la gentilezza diventi contagiosa e accompagni la crescita di questi bambini”, ha dichiarato la sindaca Angelini, sottolineando l’importanza di un’educazione basata sull’inclusione e sul rispetto.

Il Centro per le famiglie distrettuale ha inoltre illustrato ai genitori i servizi disponibili, tra cui consulenze educative e legali, laboratori, corsi di massaggio neonatale e incontri tematici dedicati alla crescita dei figli.

Nel 2024 a Riccione sono nati 156 bambini e le famiglie che non hanno potuto partecipare alla cerimonia potranno ritirare la “chiave della gentilezza” e gli omaggi presso gli uffici comunali e il Centro per le Famiglie nei giorni e negli orari indicati dall’amministrazione.