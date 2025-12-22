Il Comune partecipa all'asta per acquistare Villa Mussolini: "Investimento sulla bellezza e sulla cultura"

Il Comune di Riccione procede con gli atti per l’acquisizione di Villa Mussolini. La giunta comunale ha infatti autorizzato formalmente la presentazione dell’offerta per l’acquisto dello storico immobile di viale Milano, "con l'intento - scrive il Comune - di garantire alla città la proprietà definitiva di uno dei suoi simboli più preziosi. Partecipando ufficialmente alla procedura di vendita, il Comune vuole assicurare che la villa – già fulcro della vita culturale riccionese – resti un bene pubblico, confermandone la vocazione a servizio della comunità".

"Con questo atto - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e dell’assessore al Patrimonio Alessandro Nicolardi - facciamo una scelta di responsabilità verso la storia e il futuro di Riccione. Villa Mussolini non è solo un edificio di pregio, ma un pezzo della nostra identità che abbiamo il dovere di proteggere e valorizzare. Dopo decenni in cui il Comune ha gestito la villa in comodato, abbiamo deciso di investire affinché diventi un patrimonio di tutti i cittadini. È un investimento sulla bellezza e sulla cultura, fatto con estrema serietà e con l’obiettivo di lasciare alle prossime generazioni un luogo simbolo di cultura sempre più vivo e aperto".

Il Comune spiega che l’obiettivo è quello di rendere Villa Mussolini "il cuore di una rete dedicata all'arte e alla storia locale. L'acquisizione definitiva permetterà di potenziare le mostre di livello internazionale, i progetti artistici e le cerimonie che già oggi rendono la Villa un punto di riferimento per i residenti e un elemento di forte richiamo turistico".

L'amministrazione sottolinea "la trasparenza del percorso" intrapreso nel presentare un'offerta basata su "una valutazione economica professionale che ne certifica il giusto valore". Ora si attende l’apertura delle buste prevista per la fine di gennaio per scoprire se l'offerta dell’amministrazione comunale di Riccione risulterà vincitrice.







