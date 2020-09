Il coronavirus blocca anche la cerimonia del Nobel: ci sarà solo un evento online

La pandemia da coronavirus blocca anche la consegna dei premi Nobel a Stoccolma, sarà la prima volta dal 1944: lo ha annunciato la federazione che consegna i riconoscimenti, specificando che sarà sostituita da un evento online.

Su 9.800 tamponi sono appena 56 i nuovi contagiati in Emilia-Romagna, di cui 20 asintomatici.Un decesso, ma a Rimini non si registra alcun nuovo caso. Su 1.392 nuovi contagiati in Italia, è il Lazio la Regione peggiore, con 238. 14 i morti, in calo da ieri. A Orune, paese di circa 2.300 anime in provincia di Nuoro, è stato deciso quasi un nuovo lockdown: vista l'impennata di contagi, Comune e Prefettura hanno preso misure drastiche, con bar, ristoranti ed esercizi commerciali che rimarranno chiusi in via precauzionale per tutto il giorno, mentre i cittadini sono invitati a uscire solo in caso di comprovata necessità.

In Gran Bretagna il premier Boris Johnson ha annunciato alla Camera dei Comuni che dureranno altri 6 mesi le nuove restrizioni ripristinate oggi: tra le misure, anche la riduzione a 15 persone del numero massimo di invitati ai matrimoni, limitazioni agli orari di pub, ristoranti e bar con coprifuoco alle 22, obbligo legale della mascherina e l'incoraggiamento a lavorare da casa. Negli ultimi giorni, ha detto il premier, i ricoveri sono raddoppiati, ed è ora il momento di agire per evitare un lockdown generale. Anche negli Stati brasiliani di San Paolo e Rio de Janeiro c'è stata una crescita del numero medio di decessi da coronavirus: a San Paolo la media è 192 morti al giorno, a Rio di 103, con un balzo del 69% rispetto alla media dei decessi di appena due settimane fa.