LE MILLE E UNA NOTTI IN VALCONCA Il Decamerone all'alba e al tramonto Venerdì a Mondaino, sabato a Montegridolfo, domenica a Morciano

Cresce l’interesse per la sesta edizione di “Le Mille e una Notti in Valconca – Decamerone”, la rassegna ideata da Città Teatro nei borghi dell’entroterra riminese. Domani, a Mondaino, all’alba, debutta il sesto episodio con tre celebri novelle di Boccaccio. Sabato 23 l’appuntamento è a Montegridolfo al tramonto, mentre domenica 24 alle 19 il “Decamerone” fa tappa a Morciano. Ogni spettacolo è seguito da momenti conviviali con degustazioni e brindisi insieme agli attori. In caso di maltempo sono previste sedi alternative al chiuso nei tre comuni coinvolti. L’edizione 2025 celebra i 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio, con 18 repliche gratuite fino al 2 settembre. L’iniziativa è sostenuta da Unione Valconca, Regione Emilia-Romagna, Visit Romagna e Ministero della Cultura.

