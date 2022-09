ELEZIONI2022 Il Decreto Aiuti bis diventa argomento di scontro in campagna elettorale Renzi (Italia Viva): "Vergognoso M5S, vogliono bloccarlo". Conte: "Non è vero, ma si approvi il nostro emendamento sblocca crediti"

A parole si dicono tutti pronti a sostenere il Decreto Aiuti bis, si moltiplicano gli appelli per essere presenti in Parlamento tra mercoledì e giovedì, anche Giorgia Meloni dal comizio di Fratelli d'Italia a Milano assicura sostegno. Altri trovano il modo di utilizzare il provvedimento come terreno di scontro, come Matteo Renzi, Italia Viva. “Non stiamo ricattando nessuno – replica Giuseppe Conte dalla platea della Cna – chiediamo venga approvato un nostro emendamento che sblocca i crediti: le altre forze politiche – conclude – lasciano 40mila aziende al fallimento”. Sinistra Italiana torna sulla legalizzazione della cannabis per ribadire che “il sistema proibizionista consegna alle mafie un gigantesco traffico di interessi”.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e le interviste a Matteo Renzi, Italia Viva, e a Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra

