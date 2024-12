POLITICA ITALIA Il decreto flussi è legge, le Ong esprimono insieme "forte preoccupazione" Fratelli d'Italia presenta la tradizionale festa giovanile di Atreju: primo ospite Fausto Bertinotti, in settimana anche Michele De Pascale

Con 99 sì, 65 no e un astenuto, il decreto flussi riceve l'ok anche dal Senato, ed è legge. Nel testo c'è anche il famoso elenco dei Paesi considerati sicuri, come Bangladesh, Egitto e Marocco, senza il quale i migranti del centro in Albania erano stati rispediti in Italia. A proposito di Albania, il senatore Matteo Renzi non le ha mandate a dire. Totalmente contrarie le Ong, come Medici senza frontiere, Emergency, Sea-Watch, Open Arms e altre, che in un comunicato stampa congiunto esprimono forte preoccupazione per “l'ennesimo tentativo del governo italiano – si legge – di punire l'assistenza alle persone in difficoltà e criminalizzare le Ong.

Ancora sanzioni – aggiungono infatti – anche con multe fino a 10mila euro e la confisca, contro chi soccorre imbarcazioni in difficoltà e documentato gravi e sistemiche violazioni dei diritti umani. Ancora una volta – concludono – sembra che lo scopo sia rendere la vita impossibile a chi salva vite umane”. Intanto Fratelli d'Italia presenta la tradizionale festa giovanile.

Dall'orgoglio italiano dell'anno scorso a “La via italiana” di quest'anno: torna Atreju in una posizione decisamente iconica. E' il Circo Massimo infatti ad ospitare la settimana di eventi, dibattiti politici, e divertimento: torna infatti anche la pista su ghiaccio. Per il deputato Giovanni Donzelli è il luogo giusto dove confrontarsi, e sottolinea con orgoglio chi aprirà il programma dei dibattiti, domenica sera, 8 dicembre. Tanti gli ospiti, dal presidente argentino Milei sabato pomeriggio, a Michele De Pascale neo presidente dell'Emilia-Romagna, da Enrico Letta a tutti i protagonisti del governo italiano, con la chiusura affidata alla presidente Giorgia Meloni, domenica 15 dicembre.

Nel video l'intervista a Lucio Malan, capogruppo senatori Fratelli d'Italia, e gli interventi di Matteo Renzi, senatore Italia Viva, e di Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia

