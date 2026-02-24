POLITICA ITALIA Il decreto Milleproroghe approvato dalla Camera Ora arriverà blindatissimo in Senato per l'ok definitivo

154 sì per il decreto che consente il funzionamento dello Stato, come detto in Aula da Fratelli d'Italia, il decreto Milleproroghe che ora arriverà blindatissimo in Senato per l'ok definitivo. Il testo prevede, tra le altre cose, la proroga dello scudo penale per i medici, lo stop agli aumenti delle multe stradali e il prolungamento dei bonus per le assunzioni. 130 gli ordini del giorno presentati da maggioranza e opposizione. Sempre Forza Italia aveva chiesto di sospendere la tassa sui piccoli pacchi extra Ue e ottiene il parere favorevole del governo.

Bocciato invece quello del Partito Democratico per prorogare al 2028 il credito d'imposta sulla carta per le imprese editrici, oltre a quello del Movimento 5 Stelle per Opzione Donna. Rimane fuori dal provvedimento la riapertura della rottamazione quarter che voleva la Lega, che comunque ha già promesso di riproporla in un altro veicolo.

Nel video gli interventi di Roberto Pella, deputato Forza Italia, e di Simona Bonafè, deputata Partito Democratico





