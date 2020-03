SAN GIUSEPPE Il divieto non ferma i tradizionali fuochi I Carabinieri del corpo forestale ha denunciato diverse persone nella provincia di Rimini

Il divieto di accendere i tradizionali fuochi di San Giuseppe non è stato recepito da diversi cittadini nella provincia di Rimini. Al momento risultano essere circa una decina le persone che sono state denunciate dai Carabinieri del corpo forestale per violazione del provvedimento delle autorità in materia di Coronavirus.

I militari dell'arma, come preannunciato, hanno ispezionato attentamente le accensioni su tutto il territorio provinciale scoprendo a numerosi assembramenti e l'accensione di materiale pericoloso in mezzo ai roghi. Diverse segnalazioni di fuochi non autorizzati sono arrivate dalla cittadinanza.



