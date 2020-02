BASCHI AZZURRI Il dono dell'Esercito: una raccolta spontanea per “La Prima Coccola” di Rimini

Il dono dell'Esercito: una raccolta spontanea per “La Prima Coccola” di Rimini.

Una raccolta spontanea fra il personale del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega” ha fruttato 1.000 euro che questa mattina sono stati consegnati all'associazione “La Prima Coccola” di Rimini, che si occupa di sostegno dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Infermi. Denaro che servirà per l'acquisto di una poltrona per allattamento. Un gesto spontaneo, ha affermato il Colonnello Marco Cardillo, in favore di chi s'impegna per questi “piccoli campioni” e per le famiglie che devono affrontare disagi e preoccupazioni. “Un piccolo aiuto – ha sottolineato - per aiutare questi bambini a diventare grandi”.



Foto Gallery

I più letti della settimana: