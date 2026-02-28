#SANREMO2026 Il duetto Ditonellapiaga – TonyPitony conquista il pubblico Con “The Lady is a Tramp” i due artisti vincono la serata cover. Sul podio Sayf con Alex Britti e Mario Biondi e Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma. Record di ascolti: 65,5% di share.

Trenta brani a scelta, interpretati dagli artisti in gara assieme ai compagni di viaggio di una notte. Tutti esprimono la loro preferenza: televoto e le due giurie: sala stampa, tv e web e radio. Il risultato ha creato una classifica, di cui sono state svelate solo le prime 10 posizioni, che ha visto come vincitore della serata cover e duetti Ditonellapiaga con TonyPitony “The lady is a tramp”. Sul podio a seguire Sayf con Alex Britti e Mario Biondi - “Hit the road Jack” e Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma - “Quello che le donne non dicono”. La graduatoria della serata non contribuirà al risultato finale.

Ci sono stati tanti accostamenti arditi: alcuni azzeccati, altri meno. Di certo è la serata in cui tutti cantano riuniti sul divano. E si vede perché lo share è il più alto finora per l’edizione del 2026: 65,5% con 10,8 milioni di spettatori. Tra le canzoni scelte dunque anche “Falco a metà”, interpretata da Luchè con Gianluca Grignani - decima posizione, e “Occhi di Gatto” cantata da Bambole di pezza assieme a Cristina D’Avena - quarta posizione.

Luchè afferma ai nostri microfoni: "Con Grignani c'è un'affinità umana e artistica, perché l'ho conosciuto e ho ritrovato una persona molto molto simile a me, con un'anima enorme, e poi perché sono fan della sua musica da sempre, e quel brano era anche facile da rendere sotto una chiave più rap".

Hai fatto un sacco di sigla, qual è il tuo cartone animato preferito? È stato chiesto a Cristina D'Avena: "Anche Occhi di Gatto, ma diciamo tra i miei preferiti c'è anche "Kiss me Licia", che insomma è uno dei cartoni animati più importanti, così come "L'Incantevole Creamy" e "Sailor Moon". Ragazzi, Mila e Sciro compie 40 anni!"

