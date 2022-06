Il famigerato viaggio di Matteo Salvini a Mosca monopolizza il dibattito politico

Il punto sulla politica italiana, e su cosa è accaduto questa settimana, da Roma Antonello De Fortuna e Francesca Biliotti.

E' la settimana del 2 giugno, Festa della Repubblica, dunque attività parlamentare ridotta, ma soprattutto già proiettata alla prossima settimana, al voto amministrativo e ai referendum. Ma si continua a parlare anche del famigerato viaggio a Mosca di Matteo Salvini. Tornano i festeggiamenti per il 2 giugno, con le tradizionali frecce tricolori e la parata militare, non senza polemiche poiché quest'ultima era ritenuta poco felice dato il periodo di guerra, ma per la prima volta hanno sfilato anche medici e sanitari, celebrati per il loro impegno durante la pandemia. Dal ricevimento al Quirinale esclusi però gli ambasciatori di Russia e Bielorussia. Prima della chiusura dell'attività parlamentare fino al 13 giugno, c'è il tempo di dare via libera al decreto concorrenza: le concessioni balneari in scadenza al 2023 hanno avuto la deroga per i bandi, comunque da concludere entro il 2024. Ma la politica, e non solo, ha continuato a commentare l'ipotesi del viaggio di Salvini a Mosca, e non mancano difensori inaspettati. E poi ci sono i referendum, mentre il vice presidente del Senato, il leghista Calderoli annuncia lo sciopero della fame dalla sede dei Radicali perché non se ne parla, c'è chi prova a dare una spiegazione.

Nel video le interviste a Michele Santoro, giornalista; Pino Cabras, deputato Alternativa; Emanuele Fiano, deputato Partito Democratico; Laura Ravetto, deputata Lega