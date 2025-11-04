Il Fellini decolla: 2025 da record per l’aeroporto di Rimini con oltre 409mila passeggeri

Termina ottobre ed è tempo di bilanci per la stagione estiva romagnola: i primi, positivi, arrivano dall'aeroporto Federico Fellini di Rimini. Sono 409.754 i passeggeri giunti allo avioscalo nel corso del 2025, il miglior risultato di sempre per la gestione Airiminum. La crescita rispetto allo stesso periodo 2024 è stata del 32% mentre rispetto al 2019, finora l'anno record, è del 9,2%.

Tra le destinazioni più amate, la capitale albanese Tirana - operata annualmente dalla compagnia Wizzair - con 62.945 passeggeri, seguita da Londra con 61.237 passeggeri tra Stansted (Ryanair), Gatwick (EasyJet) e Heathrow (British Airways). Sul podio anche Budapest, operata da Ryanair, così come Kaunas e Cracovia, che chiudono la “top five” internazionale. Tra le rotte domestiche svettano invece le isole: Palermo al primo posto con 38.485 passeggeri, seguita da Cagliari con 37.876. operate anch’esse dalla compagnia irlandese che nel 2025 ha movimentato il 66% dei passeggeri dello scalo.

Altro segnale positivo è il tasso di riempimento dei voli, che nei primi dieci mesi è stato del 86%.

“Siamo molto soddisfatti dei dati di questi primi dieci mesi, che ci consentono di raggiungere il miglior risultato della nostra gestione – commenta Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum – al di là dei numeri è importante il percorso strategico intrapreso, insieme ad APT e ai vari comuni della costa, con Rimini capofila, che ci consentirà di attrarre sempre più importanti compagnie aeree per incrementare la connessione internazionale della Romagna e posizionare l’aeroporto di Rimini nel ruolo di seconda piattaforma aeroportuale del sistema aeroportuale regionale”.

Chiusa positivamente la stagione estiva, i riflettori si accendono sul futuro: già annunciati in tal senso i due nuovi collegamenti per Breslavia e Chisinau, a partire da maggio 2026.









