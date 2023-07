PERFORMANCE Il funambolo Andrea Loreni alla diga di Ridracoli, pronto a due grandi obiettivi Appuntamento sabato 22 luglio alle ore 18.00

Il funambolo Andrea Loreni alla diga di Ridracoli, pronto a due grandi obiettivi.

L'appuntamento è fissato a sabato 22 luglio alle ore 18.00 alla diga di Ridracoli. Il funambolo italiano Andrea Loreni, terrà una traversata funambolica sopra la diga. La 'camminata' sarà di 410 metri di lunghezza a 140 metri di altezza che Loreni compirà in circa tre quarti d'ora. Due grandi obiettivi intende ottemperare: fare la più lunga camminata al mondo realizzata con contrappesi umani e battere il proprio record personale: 350 metri percorsi nel 2022 a Frassinetto in provincia di Torino a 300 metri. In occasione dell'esibizione, ci sarà anche musica, creata appositamente per quella performance dal compositore e pianista Cesare Picco. La prova di Andrea Loreni è stata inserita come evento anteprima del XXXII Festival di arti performative “Di strada in strada” 2023 che si svolgerà dall’11 al 15 agosto a Santa Sofia nelle frazioni di Spinello e Corniolo.

