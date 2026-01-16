Il Garante per la Privacy: "Non ci dimettiamo, fiducia nei magistrati"

Foto: Google Maps

Il Collegio del Garante per la privacy, pur indagato nella sua totalità dalla Procura di Roma dopo i servizi andati in onda su Report, dice di voler andare avanti, con piena fiducia nel lavoro dei magistrati. Niente dimissioni quindi, pure chieste a gran voce dalle opposizioni, vista la gravità delle accuse, da corruzione a peculato, con le spese pazze che solo nel 2024, a quanto pare, erano arrivate a 400mila euro. “Una gestione disinvolta”, è il racconto di alcuni testi che parlano anche del caso “missione Giappone”, “con un cospicuo numero di persone al seguito e un costo totale di 70mila euro”. “Se non ci sarà un blitz della politica, che non mi aspetto – dice Sigfrido Ranucci, giornalista Rai di Report – non se ne andranno mai. Chi rinuncerebbe a 250 mila euro l'anno per poi cercarsi un altro lavoro?”.

E mentre il ministro degli Esteri Tajani a Villa Madama presenta la “strategia della politica artica italiana”, come aveva annunciato nella conferenza di inizio anno Meloni, anticipando che l'Italia stava preparando la sua missione imprenditoriale nell'area, si riparla di sicurezza, la Lega insiste, in arrivo un nuovo decreto.

In Aula alla Camera proprio il sottosegretario all'Interno della Lega, Nicola Molteni, aveva parlato del tragico episodio avvenuto a Bologna, con un capotreno ucciso, rispondendo a una interrogazione parlamentare.

