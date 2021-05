Il garbino non molla la presa, prolungata l'allerta meteo in Emilia-Romagna

Viene nuovamente protratta l'allerta meteo in Emilia-Romagna per vento forte. Allerta di colore giallo per le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Per la giornata di domani 18 maggio si prevede un'intensificazione della ventilazione fino a valori di burrasca moderata (62-74 km/h) sull'Appennino centro-orientale a partire dalla tarda mattinata e sulle aree in prossimità dell'asta del Po e del settore costiero nelle ore serali e notturne. Su queste ultime aree si prevede inoltre lo sviluppo di temporali a partire dalle ore serali, a cui potranno essere associati ulteriori rinforzi di vento.