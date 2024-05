ALLUVIONE, UN ANNO DOPO Il Generale Figliuolo a Santarcangelo e Coriano: "Pronti 7 milioni per la messa in sicurezza"

Un filo diretto allacciato subito dopo la tragedia e mai interrotto: il lavoro interlocutorio dei Comuni riminesi con la macchina organizzativa del Generale Francesco Figliuolo, Commissario straordinario alla ricostruzione, ha portato a una promessa importante: oltre 7 milioni di euro per mettere in sicurezza le aree colpite dall'alluvione a Santarcangelo e Coriano.

Nelle due città stamane il sopralluogo per toccare con mano la situazione e incontrare le autorità. Nel primo caso le infiltrazioni d'acqua hanno danneggiato le mura malatestiane e alcune strade del centro storico. Subito un intervento da 300mila euro, a seguire 2 milioni di euro, già stanziati. A guidarlo nella frazione di Ospedaletto il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e la vicesindaca e senatrice Domenica Spinelli, assieme alla giunta.

"A Coriano 5 milioni di euro per le opere necessarie - afferma Figliuolo -. Qui siamo a Ospedaletto, davanti a un canale che l'alluvione ha dimostrato essere sottodimensionato per eventi estremi. Sarà allargato e fatto arrivare fino al fiume".

Il mandato del generale scade a fine giugno e il suo futuro rimane incerto. Con la sua visita ha però rassicurato e dato fiducia al territorio. "Le promesse si concretizzeranno nel giro di pochissimo - commenta Ugolini -, ma sono già state ufficializzate dall'ottobre scorso". Oltre al canale di Ospedaletto, una frana a Cavallino, la viabilità in quattro punti dell'anello stradale che collega Mulazzano e Cerasolo, le sponde del torrente Marano, il ponte vecchio di Ospedaletto e il ponte in via Scaricalasino.

"L'attenzione del governo è costante - assicura Spinelli -. Giorgia Meloni si sta sincerando dell'avanzamento dei lavori in tutto il territorio. Serve snellire la burocrazia necessaria per gli interventi. Se tutti insieme raggiungeremo questo obiettivo, assieme alla messa in sicurezza del territorio, sicuramente eviteremo catastrofi come quella dell'alluvione".

Nel video le interviste al Generale Francesco Figliuolo (Commissario straordinario alla ricostruzione), Gianluca Ugolini (sindaco di Coriano) e Domenica Spinelli (vicesindaca di Coriano e senatrice)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: