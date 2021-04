LA VISITA Il generale Figliuolo elogia l'Emilia Romagna: "Regione a posto sulle vaccinazioni: è sopra il target settimanale" Il commissario per l'emergenza negli hub del bolognese e nelle Marche. Da lunedì 12 via alle prenotazioni per i 70-74 anni

La visita del commissario per l'emergenza Figliuolo in Emilia Romagna e Marche. “Questa Regione è veramente a posto: con oltre 30.000 vaccinazioni negli ultimi giorni è sopra il target settimanale”. Parole del commissario per l'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita all'hub della Fiera a Bologna insieme al capo della protezione civile Curcio. “Quando si andrà a regime – ha proseguito – dovrà somministrare dalle 38 alle 40mila dosi al giorno. Un obiettivo raggiungibile, con i suoi oltre 145 punti vaccinali”. Da lunedì intanto si prenoteranno i 70-74enni. E visto che il generale Figliuolo, riprendendo le parole del presidente Draghi, ha ribadito che la priorità resta alle categorie anziani e fragili, il presidente della Regione Bonaccini ha annunciato che entro i primi di maggio si completeranno le vaccinazioni agli over 80, ad oggi il 73% ha ricevuto la prima dose. Si fanno sentire però i locali da ballo: vogliono date certe, e aprire almeno all'aperto.

Non arrivano a 1.500 i nuovi positivi (1.488), per un tasso che si alza al 5,5% (26.970 tamponi). Ancora in calo terapie intensive (343, -9) e gli altri ricoveri Covid che scendono sotto quota 3.000 (2.917, -134); 36 i decessi in Regione, 4 a Rimini, tutte donne (rispettivamente di 100, 95, 89 e 81 anni) nella provincia le vittime hanno superato quota 900, e dove ci sono anche 157 casi in più (87 sintomatici). Nella giornata di ieri Figliuolo e Curcio hanno visitato il centro vaccinale di Piediripa di Macerata. “Siamo vicini ai valori target – ha detto il commissario, alla presenza del presidente Acquaroli – somministrate 9mila dosi, e a fine settimana si arriverà alle 10mila, ma a fine mese si dovranno raggiungere le 15mila”. Nelle Marche sono 452 i nuovi positivi, 96 in provincia di Pesaro Urbino.

Nel video l'intervento del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza

