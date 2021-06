EMERGENZA SANITARIA Il generale Figliuolo: "Entro settembre 80% degli italiani vaccinato" Da lunedì 14 giugno altre Regioni potrebbero entrare in fascia bianca, tra cui l'Emilia Romagna

In base al calendario programmato da lunedì prossimo, 14 giugno, altre 6 Regioni potrebbero entrare in zona bianca, tra cui l'Emilia Romagna, dove i contagi si mantengono contenuti, ieri 155 i nuovi positivi. A Rimini Fiera, dove avvengono le vaccinazioni, da giovedì si procederà con lo spostamento dell'hub dalla hall sud, dov'è stato finora, all'ingresso ovest. I prenotati stanno ricevendo chiamate dalla Asl per anticipare la somministrazione dove possibile.

Da ieri partite le candidature per la fascia 12-19 anni: già 2.500 i riminesi che l'hanno avanzata. Secondo il generale Figliuolo l'80% degli italiani sarà vaccinato entro settembre: saranno dismessi i grandi hub, e si lavora all'organizzazione per le somministrazioni delle terze dosi. Si pensa ad un sistema più delocalizzato e molto più capillare, tramite medici di famiglia, pediatri e farmacie.

E mentre ad Haiti viene rinviato il referendum costituzionale previsto per il 27 giugno, a causa dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, in Francia si parla di eliminare le mascherine, secondo il presidente del Consiglio scientifico francese, Jean-François Delfraissy, “sarà molto difficile indossarla oltre il 30 giugno. Ma nel frattempo bisogna farlo, in particolare nelle città molto grandi, Parigi, Lione, Marsiglia, Nizza e Bordeaux”. Si attende anche una ripresa dell'epidemia a settembre o ottobre, ma sarà meno preoccupante, conclude, rispetto al passato, anche grazie alla vaccinazione.

