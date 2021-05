EMERGENZA SANITARIA Il generale Figliuolo: "Vaccini vanno usati tutti o la campagna non avrà successo" Il commissario per l'emergenza ribadisce la volontà di usare AstraZeneca e Johnson&Johnson anche a chi ha meno di 60 anni

“Se non si useranno tutti i vaccini la campagna non raggiungerà i risultati voluti”: sono le parole con cui il commissario per l'emergenza Figliuolo, ribadisce la volontà di estendere i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson, che erano stati consigliati a chi ha più di 60 anni, anche a chi ne ha meno di 60. E a proposito di campagna vaccinale, dopo l'esempio di Procida, anche la Sicilia avvia la vaccinazione di massa nelle isole minori, dai 18 anni in su in vista della stagione estiva. Si parte da Lampedusa e Linosa, poi le altre isole.

“Spero che il generale Figliuolo voglia comprendere – dice il presidente Musumeci – che da parte nostra non c'è volontà di disobbedire, ma dobbiamo correre o non ne usciremo più”. Da domani inoltre in Sicilia si apre ai cittadini da 50 anni in su. A Milano invece continua la polemica dopo gli assembramenti dei tifosi dell'Inter domenica scorsa: “Situazione prevedibile – commenta il sindaco Sala – ma non è pensabile si potesse evitare che i tifosi scendessero in piazza, sarebbe stato così in qualunque città”. Secondo il sottosegretario alla Salute Sileri però, “vedere 30mila persone così fa male, è un errore che pagheremo”. La Germania si prepara ad allentare le restrizioni ai vaccinati dal prossimo fine settimana: potrebbero entrare nei negozi, zoo e parrucchieri, visto che nel Paese ristoranti e hotel sono ancora chiusi, senza dover esibire alcun test. Il rientro dall'estero non prevedrebbe alcuna quarantena.

