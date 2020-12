Il governo blinda il Natale. Conte, 'Non abbassare la guardia'

'Non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo evitare una terza ondata a gennaio che potrebbe essere violenta. Intanto, non faremo un un nuovo lockdown generalizzato. Niente divisioni, è il momento di agire uniti', dice Giuseppe Conte presentando le misure. Tensione con le Regioni, che esprimono rammarico per il metodo con cui è stato approvato il decreto con le regole per gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio.





Feste all'insegna del rigore per contrastare la pandemia. Tre le misure del nuovo Dpcm, il divieto di spostarsi tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, ristoranti aperti il 25, 26 dicembre e il 1 gennaio solo a pranzo. In questi giorni non si potrà sconfinare dal proprio comune. "Ci si potrà sempre spostare per motivi di lavoro salute e necessità e nei casi di necessità ricorre anche l'iniziativa di prestare assistenza a persone non autosufficienti", dice il premier Giuseppe Conte.





I negozi saranno aperti fino alle 21 dal 4 dicembre al 6 gennaio in tutte le regioni escluse quelle inserite nella zona rossa. Chiusura dei centri commerciali nei fine settimana. Coprifuoco per Capodanno dalle 22 alle 7 del mattino; riapertura degli impianti di sci dal 7 gennaio; stop alle crociere fino al 6 gennaio. Quarantena per chi torna dall'estero e per i turisti che arrivano in Italia. Dal 7 gennaio didattica in presenza al 75% per gli studenti delle scuole superiori.