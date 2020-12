COVID ITALIA Il governo blinda il Natale. Conte, 'Non abbassare la guardia'

Il governo blinda il Natale. Conte, 'Non abbassare la guardia'.

'Non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo evitare una terza ondata a gennaio che potrebbe essere violenta. Intanto, non faremo un un nuovo lockdown generalizzato. Niente divisioni, è il momento di agire uniti', dice Giuseppe Conte presentando le misure. Tensione con le Regioni, che esprimono rammarico per il metodo con cui è stato approvato il decreto con le regole per gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Feste all'insegna del rigore per contrastare la pandemia. Tre le misure del nuovo Dpcm, il divieto di spostarsi tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, ristoranti aperti il 25, 26 dicembre e il 1 gennaio solo a pranzo. In questi giorni non si potrà sconfinare dal proprio comune. "Ci si potrà sempre spostare per motivi di lavoro salute e necessità e nei casi di necessità ricorre anche l'iniziativa di prestare assistenza a persone non autosufficienti", dice il premier Giuseppe Conte.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I negozi saranno aperti fino alle 21 dal 4 dicembre al 6 gennaio in tutte le regioni escluse quelle inserite nella zona rossa. Chiusura dei centri commerciali nei fine settimana. Coprifuoco per Capodanno dalle 22 alle 7 del mattino; riapertura degli impianti di sci dal 7 gennaio; stop alle crociere fino al 6 gennaio. Quarantena per chi torna dall'estero e per i turisti che arrivano in Italia. Dal 7 gennaio didattica in presenza al 75% per gli studenti delle scuole superiori.



I più letti della settimana: