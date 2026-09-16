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Il governo elimina il bollo auto e moto e proroga il taglio delle accise

Meloni, Tajani e Salvini in conferenza stampa per assicurare che si andrà al voto a fine legislatura

di Francesca Biliotti
16 set 2026

Il primo a commentare è Matteo Salvini sui social, a modo suo. Un'esenzione che riguarderà le auto piccole e medie, con potenza fino a 80kw e 7 milioni di motociclisti, sempre che non usino l'esenzione per l'auto. Al termine del Consiglio dei ministri è la presidente Giorgia Meloni, coi suoi vice, a spiegare questo provvedimento e il nuovo taglio delle accise sui carburanti. Meloni conferma inoltre di voler andare avanti fino a fine legislatura, finché avrò questa bella maggioranza solida, sottolinea.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio




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