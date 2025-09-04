TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:41 Baseball, gara 2: la finale scudetto San Marino - Parma in diretta su RTV 16:30 Banca di San Marino, braccio di ferro tra Starcom e Comitato per Bsm 16:18 Giochi e Sport tradizionali: presentata l'edizione 2025 15:36 Mondo della moda in lutto: è morto Giorgio Armani 15:31 Auto Green, Guido Guerrini: "Vorrei regalare a San Marino un titolo iridato FIA" 13:55 A14: camion si ribalta vicino al casello di Rimini sud 12:45 3 settembre di festeggiamenti anche serali: tradizione, tombola e musica 10:45 Lisbona, deraglia la funicolare di Gloria: almeno 16 morti e 20 feriti 09:55 Violenza su minori, Genitori Sammarinesi in Piazza della Libertà: oggi la manifestazione 08:04 Avviata ufficialmente la raccolta firme per il riconoscimento della Fibromialgia a San Marino
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Il governo italiano approva lo scudo penale per i medici

Punibili solo per "colpa grave". Tajani su Global Sumud Flotilla difende l'operato dell'esecutivo guidato da Meloni

di Francesca Biliotti
4 set 2025

Scudo penale per i medici e nuova maturità al centro dei lavori del Consiglio dei ministri, durato oltre due ore. Il primo decreto introduce, come già previsto durante la pandemia di Covid-19, il cosiddetto scudo penale: prevede la punibilità dei medici solo per “colpa grave”, tenendo conto anche del contesto operativo e della “scarsità delle risorse umane e materiali disponibili”. Un disegno di legge atteso dalla categoria, dopo lo slittamento del provvedimento nell'ultima riunione di governo prima della pausa estiva. Intanto, incalzato sulla Global Sumud Flotilla, il ministro degli Esteri Tajani promette assistenza diplomatica se fosse necessaria, come per qualsiasi italiano che dovesse trovarsi in difficoltà all'estero. Poi difende l'operato del governo. 

Nel video l'intervista a Antonio Tajani, ministro degli Esteri




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia