Il governo italiano approva lo scudo penale per i medici

Scudo penale per i medici e nuova maturità al centro dei lavori del Consiglio dei ministri, durato oltre due ore. Il primo decreto introduce, come già previsto durante la pandemia di Covid-19, il cosiddetto scudo penale: prevede la punibilità dei medici solo per “colpa grave”, tenendo conto anche del contesto operativo e della “scarsità delle risorse umane e materiali disponibili”. Un disegno di legge atteso dalla categoria, dopo lo slittamento del provvedimento nell'ultima riunione di governo prima della pausa estiva. Intanto, incalzato sulla Global Sumud Flotilla, il ministro degli Esteri Tajani promette assistenza diplomatica se fosse necessaria, come per qualsiasi italiano che dovesse trovarsi in difficoltà all'estero. Poi difende l'operato del governo.

Nel video l'intervista a Antonio Tajani, ministro degli Esteri







