Il governo italiano delinea la manovra, salta la norma sul Pos

Il governo italiano delinea la manovra, salta la norma sul Pos.

Si potrà continuare a pagare con il bancomat anche il caffè. L'interlocuzione con l'Ue spinge il governo a eliminare dalla manovra la soglia di 60 euro. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: "misure di carattere sociale che riteniamo significative". Opzione donna per ora non cambia, nessuna modifica negli emendamenti del governo. Sale all'85% l'adeguamento delle pensioni tra 4 e 5 volte il minimo, pagano gli assegni più alti, scaglioni ridotti. L'innalzamento a 600 euro delle minime per gli over 75 vale per il momento solo per il 2023.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: