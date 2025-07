CONFERENZA INTERNAZIONALE Il governo italiano si impegna con l'Ucraina per 10 miliardi di euro A Roma l'evento dedicato alla ricostruzione del Paese del presidente Zelensky che invoca un piano Marshall

Inizia nel caos la quarta Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina: ore di fila per ritirare gli accrediti, per delegazioni e stampa, unite in un unico agglomerato di persone, coi nomi infine urlati per recuperare il proprio badge. Ma alla fine si entra, saranno oltre cinquemila i partecipanti, un centinaio le delegazioni governative, oltre duemila le aziende chiamate a investire nella ricostruzione dell'Ucraina. “Il piano russo è fallito – ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, padrona di casa che ha accolto le delegazioni, presidente ucraino Zelensky in testa, col quale ha poi avuto un bilaterale e un punto stampa – oggi abbiamo assunto impegni per oltre 10 miliardi di euro. Mi piace pensare che questa conferenza – ha aggiunto – possa essere il punto di partenza per il miracolo economico dell'Ucraina”. Secondo la Banca mondiale la partita della ricostruzione dell'Ucraina vale 500 miliardi di euro: ecco spiegato l'interesse del governo italiano, e soprattutto delle sue imprese. “La Russia non si sta preparando per la pace, lo vediamo tutti – ha replicato il presidente ucraino Zelensky – Questo dev'essere il momento dell'inizio della ricostruzione: quello che serve – ha concluso – è un piano di recupero, come il piano Marshall, quando appunto ha trasformato e ricostruito l'Europa tempo fa”. Anche la presidente della commissione europea von der Leyen ha annunciato un fondo europeo per l'Ucraina, “il più grande di partecipazione azionaria a livello mondiale – ha spiegato – a sostegno della ricostruzione”. E anche il premier britannico Starmer e il presidente francese Macron, in videocollegamento, hanno sollecitato i partner della cosiddetta coalizione dei volenterosi a intensificare le pressioni su Putin per spingere la Russia a negoziare la pace.

Nel video l'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

