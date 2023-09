POLITICA ITALIA Il governo italiano vara il piano trimestrale anti inflazione Carrello della spesa calmierato fino a Natale compreso. Manovra, le risorse andranno anche al Ponte sullo Stretto ma c'è chi mette paletti

Impostata la manovra con la presentazione della Nadef, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza: liberati 14 miliardi di euro, ma solo perché si aumenta il deficit, al 4,3%, quando l'Europa chiede rigore. Il Pil cresce meno del previsto, 0,8%, e 1,2% nel 2024, ma il taglio del cuneo viene confermato e altri 2 miliardi saranno recuperati contenendo la spesa pubblica. Tutto andrà ai redditi medio bassi, promette il governo, a risorse per la natalità, la ministra Roccella ha già annunciato l'aumento dell'assegno per secondo e terzo figlio, ma anche a progetti bandiera come il Ponte sullo Stretto, che a qualcuno fa storcere il naso. Lo spread Btp-Bund è salito ad oltre 198 punti dopo il varo della Nadef, ma il governo tira dritto e presenta il piano trimestrale anti inflazione. E' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a mostrare il “carrello tricolore” che partirà domenica e che consentirà prezzi ribassati per alimentari e prodotti dell'igiene e per l'infanzia.

Nel video l'intervento di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, l'intervista a Deborah Bergamini, deputata Forza Italia, e l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

