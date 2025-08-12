TV LIVE ·
Il governo Meloni è il quarto più longevo nella storia della Repubblica

Vertice ferragostano per il ministro delle Imprese Adolfo Urso: sul tavolo l'ex Ilva

di Francesca Biliotti
12 ago 2025

Mentre la presidente del Consiglio Meloni festeggia sui social il superamento dei 1024 giorni del suo governo, che diventa così il quarto più longevo, al ministero delle Imprese e del Made in Italy il ministro Urso ha incontrato le organizzazioni sindacali e si appella alla responsabilità per l'ex Ilva: lo scopo è dare un segnale positivo agli investitori che devono valutare se fare un'offerta.

Durante la riunione ferragostana al Mimit, il ministro avrebbe affermato che nelle scorse ore, dopo diverse interlocuzioni bilaterali coi singoli enti locali e diverse forze politiche, è stata inviata un'ipotesi di intesa tra governo ed enti locali sulla decarbonizzazione degli impianti. Ospite alla Versiliana, per un colloquio con Alessandro Sallusti, il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini prima risponde per le rime a chi, fuori dai cancelli, lo stava contestando, poi torna sull'argomento tasse e rilancia un suo cavallo di battaglia, la pace fiscale

Nel video gli interventi di Matteo Salvini, ministro Trasporti e Infrastrutture


