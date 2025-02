POLITICA ITALIA Il governo Meloni firma oltre 40 intese con gli Emirati Arabi Uniti Per la presidente Meloni "è una giornata storica: investimenti per 40 miliardi di dollari"

Giornata storica nei rapporti tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, ha esordito la presidente del Consiglio Meloni al Forum imprenditoriale dopo l'incontro col presidente degli Emirati Mohamed bin Zayed, il primo in assoluto, e che ha portato ad oltre 40 intese firmate tra i due Paesi, un livello di collaborazione bilaterale mai sperimentato prima, ha detto, per un investimento da 40 miliardi di dollari. Torna dunque in gioco anche l'Albania, dopo la sperimentazione, in realtà finora non riuscita, dei centri di detenzione per migranti. Intanto arriva la notizia che anche il cappellano dell'ong Mediterranea sia stato spiato, a rivelarlo è la stessa organizzazione. “Un altro caso di spionaggio inquietante, Meloni dovrebbe spiegare – dice Elly Schlein, che in una diretta social ha parlato soprattutto del caro bollette – Per far fronte alle bollette più care d'Europa altri Paesi hanno adottato iniziative, le nostre proposte sono disaccoppiare il prezzo dell'energia da quello del gas e la seconda riguarda l'acquirente unico pubblico. Assurdo – ha concluso la segretaria del Partito Democratico – che per due anni il governo non abbia fatto nulla, ci rivolgiamo anche alla maggioranza per fare qualcosa insieme”.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: