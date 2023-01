Il governo promette massimo impegno sul Piano di ripresa e resilienza

Ursula Von Der Leyen e Giorgia Meloni

Riaffermato l'impegno del governo italiano sul Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo afferma Palazzo Chigi al termine dell'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. “In vista della prossima riunione del Consiglio europeo – ha poi scritto quest'ultima su Twitter, riferendosi al meeting del 9 e 10 febbraio – abbiamo deciso di continuare a sostenere l'Ucraina; garantire un'energia sicura e accessibile; aumentare la competitività dell'industria dell'Unione; di fare progressi sul patto per la migrazione”. Nell'incontro condivisa anche la condanna per gli atti violenti in Brasile e la solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese. Di democrazia von der Leyen aveva parlato anche alla presentazione del libro di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo morto un anno fa. Erano presenti Romano Prodi, incontrato singolarmente in mattinata, il ministro degli Esteri Tajani, il sindaco di Roma Gualtieri e il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. “David, chiamato il presidente buono – ha ricordato Ursula von der Leyen – credeva che le democrazia europee, coi loro poteri e potenziali, potevano portare più diritti alle popolazioni. Il Parlamento europeo era la casa dei diritti degli europei”.

Nel video l'intervento di Ursula von der Leyen, presidente commissione europea