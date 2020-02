Il governo smentisce la chiusura di tutte le scuole. Ministero dell'Interno: "Segnalate tutte le fake news"

Giuseppe Conte

Il presidente del Consiglio Conte propone un protocollo condiviso con tutte le Regioni per evitare di andare “in ordine sparso – dice – non è il momento di polemiche e allarmismi”. Il governo ha anche smentito di voler chiudere le scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia, notizia che stava circolando da qualche ora. A tal proposito interviene anche il ministero dell'Interno, invitando a segnalare tali fake news al sito https://www.commissariatodips.it/ Alla Protezione civile parla anche Walter Ricciardi, membro italiano dell'Organizzazione mondiale della sanità, che invita a lavorare nella stessa direzione, senza allarmismi ingiustificati. Intanto però si moltiplicano le iniziative per arginare il contagio: anche in Senato la presidente Elisabetta Casellati ha disposto una serie di misure, sospendendo convegni e aperture al pubblico, fino agli accertamenti sanitari per chi entra. Proprio in Senato, la Lega di Matteo Salvini ha presentato il suo “piano straordinario” a sostegno di famiglie e imprese, proponendo più poteri ai sindaci, per dare appalti e cantieri e per rilanciare le opere pubbliche.

Nel video l'intervento di Walter Ricciardi, organizzazione mondiale della sanità (Oms)