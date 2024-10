Il governo stabilisce per decreto quali sono i Paesi sicuri

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Una norma primaria per indicare la lista dei Paesi sicuri per il rimpatrio. Così il Consiglio dei ministri, ieri sera, ha superato la decisione dei giudici che avevano annullato la detenzione di 12 migranti nel centro aperto in Albania, fino al momento del loro ritorno nei Paesi d'origine. Tutto nasce da una sentenza della Corte di Giustizia europea, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che a suo dire non è stata totalmente compresa.

E aggiunge il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ora il decreto legge del governo dovrà ottenere il vaglio del Quirinale, ma la presidente del Consiglio Meloni è soddisfatta, anche se la prevista conferenza stampa di questa mattina, sulla manovra di bilancio, è slittata a data da destinarsi, ufficialmente perché il vice presidente del Consiglio Tajani è a Pescara per la riunione del G7, ma secondo diversi esponenti della maggioranza, perché non ci sono tempi certi sull'approdo della legge di bilancio in Parlamento, e presumibilmente perché si sta ancora lavorando ad un testo definitivo, anche se l'arrivo alla Camera non dovrebbe tardare oltre mercoledì.

Nel video l'intervento di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno