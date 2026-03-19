Il governo taglia le accise, l'opposizione: "Mossa elettorale"

Nell'ormai abituale video social, quando si tratta di comunicare decisioni di rilievo, al termine di un Consiglio dei ministri durato mezz'ora, la presidente Giorgia Meloni, prima di partire alla volta di Bruxelles per prendere parte al consiglio europeo, annuncia la novità del giorno



. La chiama mossa anti-speculazione, per contenere i costi saliti alle stelle dei rifornimenti dal benzinaio. Giorgia Meloni, che ieri ha riunito il governo alle 19 passate e che oggi all'ora di pranzo sarà l'ospite principale del podcast di Fedez “Pulp”, con Mr.Marra, per una intervista a tutto campo, lancia la sua mossa che l'opposizione non esita a definire “elettorale”, visto che mancano due giorni al referendum. Il taglio delle accise durerà 20 giorni, perché far tornare i conti e reperire i fondi, poco più di mezzo miliardo, non è semplice.

In Piazza del Popolo, nelle stesse ore, il centrosinistra in piazza per dire no alla riforma costituzionale della magistratura. Dirà invece "convintissimamente sì" alla riforma Pier Silvio Berlusconi: "Non per motivi politici ma di civiltà e modernità", ha spiegato.

Nel video l'intervento sui social di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervista a Elly Schlein, segretaria Partito Democratico







