Il governo vara un pacchetto di aiuti per gli autotrasportatori: 175 milioni

Stesso schema di due giorni fa, conferenza stampa post consiglio dei ministri da un lato, video autoprodotto della presidente Meloni dall'altro, in contemporanea, dove spiega i provvedimenti varati dal governo: 175 milioni di euro il pacchetto di aiuti per l'autotrasporto, l'agricoltura e la pesca. Per l'agricoltura allocati 60 milioni di euro e 10 per la pesca.

A proposito di regioni, interviene il presidente dell'Emilia-Romagna Michele De Pascale, per dire “Bisognerebbe provare a prevenire questi problemi, invece siamo sempre in rincorsa: quando è stato preso il provvedimento sul bollo – rileva – in diversi avevamo segnalato che sostituiva il tema delle accise ed escludeva completamente tutto il settore produttivo, perché era solo per le persone. Si scopre solo adesso – ironizza – il dramma del settore produttivo”.

Anche Giuseppe Conte attacca: dal governo solo briciole e misure tampone.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Edoardo Rixi, vice ministro Trasporti e Infrastrutture; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura







