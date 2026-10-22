POLITICA ITALIA Il governo vara un pacchetto di aiuti per gli autotrasportatori: 175 milioni Decreto approvato d'urgenza, l'opposizione: "Bisognerebbe prevenire, invece sempre in rincorsa"

Stesso schema di due giorni fa, conferenza stampa post consiglio dei ministri da un lato, video autoprodotto della presidente Meloni dall'altro, in contemporanea, dove spiega i provvedimenti varati dal governo: 175 milioni di euro il pacchetto di aiuti per l'autotrasporto, l'agricoltura e la pesca. Per l'agricoltura allocati 60 milioni di euro e 10 per la pesca.

A proposito di regioni, interviene il presidente dell'Emilia-Romagna Michele De Pascale, per dire “Bisognerebbe provare a prevenire questi problemi, invece siamo sempre in rincorsa: quando è stato preso il provvedimento sul bollo – rileva – in diversi avevamo segnalato che sostituiva il tema delle accise ed escludeva completamente tutto il settore produttivo, perché era solo per le persone. Si scopre solo adesso – ironizza – il dramma del settore produttivo”.

Anche Giuseppe Conte attacca: dal governo solo briciole e misure tampone.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Edoardo Rixi, vice ministro Trasporti e Infrastrutture; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura

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