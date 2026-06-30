RICCIONE Il Grand Hotel va all'asta: prezzo base di quasi 25 milioni di euro La vendita riguarderà un unico lotto che comprende non solo il Grand Hotel, ma anche l'intero comparto immobiliare: Villa Bianca, Villa Bruna, Torre 900, magazzini con ristorante, negozi, appartamenti e la piscina interrata.

Il Grand Hotel va all'asta: prezzo base di quasi 25 milioni di euro.

Il futuro del Grand Hotel di Riccione passerà dall'aula del tribunale. Lo storico albergo liberty sarà infatti messo all'asta il prossimo 23 settembre con un prezzo base di 24 milioni e 864 mila euro e un rilancio minimo fissato in 250 mila euro. La vendita arriva al termine della procedura fallimentare della Marebello Spa, la società proprietaria del complesso, dichiarata fallita nel 2023 dopo anni di difficoltà economiche e un indebitamento superiore ai 25 milioni di euro.

L'asta riguarderà un unico lotto che comprende non solo il Grand Hotel, ma anche l'intero comparto immobiliare: Villa Bianca, Villa Bruna, Torre 900, magazzini con ristorante, negozi, appartamenti e la piscina interrata. La scelta del Tribunale di Rimini è quella di preservare l'unitarietà del complesso nella speranza di attirare investitori in grado di rilanciare uno dei simboli storici dell'ospitalità riccionese. Secondo il curatore fallimentare Ugo Morganti, la vendita rappresenta "una decisione inevitabile" dopo il fallimento dei tentativi di evitare la procedura concorsuale.

Le perizie hanno inoltre evidenziato un avanzato stato di degrado dell'immobile, con criticità strutturali che rendono necessario un importante intervento di riqualificazione.



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