Il maltempo non allenta la morsa: piogge e temperature giù

Continua il maltempo in Italia. Allerta arancione oggi in Liguria, Lombardia e Toscana; gialla su altre regioni del centro sud e in Emilia Romagna; temperature in calo su tutta la penisola. Nei nostri territori: nuvolosità compatta, piogge e temporali anche di forte intensità sulle aree appenniniche. Previste raffiche di vento sulle aree interessate dall'attività temporalesca. Coldiretti lancia l'Sos, dopo le grandinate di questi giorni durante le quali i chicchi hanno distrutto verdure, frutta e cereali mandando in fumo - dice - un intero anno di lavoro. Ieri 800 ettari di macchia mediterranea sono stati distrutti in Sardegna dagli incendi. Da stasera piogge in calo fino ad esaurimento. Domani, miglioramenti generalizzati con cielo sereno o poco nuvoloso e massime in rialzo.