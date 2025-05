Il Marecchia torna a scorrere libero: demolita la vecchia briglia in cemento

Le immagini del Marecchia a Ponte Santa Maria Maddalena

A Ponte Santa Maria Maddalena, nel comune di San Leo (RN), dove un tempo il cemento sbarrava il corso del Marecchia, oggi il fiume torna a scorrere libero. È il risultato di un importante intervento di riqualificazione ambientale appena concluso dalla Regione Emilia-Romagna, con un investimento da 900.000 euro.

Il progetto ha portato alla completa demolizione di una vecchia briglia in cemento armato, ormai danneggiata e collassata dopo gli eventi alluvionali del 2019 e del 2023, sostituita da una soglia naturale in massi ciclopici, integrata con opere di difesa spondale. L’obiettivo: ripristinare la funzionalità idraulica del tratto montano del fiume e ricostruire un ambiente fluviale più resiliente e naturale.

La vecchia struttura, costruita negli anni ’80 circa 500 metri a valle di un’altra briglia idroelettrica, era ormai compromessa: oltre a ostruire il deflusso delle acque, il crollo aveva indebolito i muri laterali dell’alveo. L’intervento ha quindi previsto anche opere urgenti di messa in sicurezza.

La nuova soglia in pietra favorirà la rinaturalizzazione del fiume: il libero scorrere delle acque genererà cascate e pozze, migliorando l’habitat per la fauna ittica e la risalita dei pesci. Non solo. Grazie a rampe di accesso e allargamenti dell’alveo, l’area potrà essere valorizzata anche dal punto di vista turistico e ricreativo, offrendo nuove opportunità di fruizione del paesaggio fluviale.