CRONACA Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico: proseguono le ricerche L'uomo sarebbe stato colto da un malore ieri pomeriggio, durante un bagno. Al lavoro sommozzatori, sonar e mezzi specializzati: le ricerche risultano particolarmente difficili a causa della conformazione del lago

Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico: proseguono le ricerche.

Sono ancora in corso le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, disperso da ieri sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia si trovava a bordo di una piccola imbarcazione quando Cavallari si sarebbe tuffato in acqua per fare un bagno. Poco dopo avrebbe accusato un malore e non sarebbe più riuscito a raggiungere la barca, che nel frattempo si era allontanata perché non era ancorata. La ministra ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale del 118 e i nuclei dei sommozzatori, che hanno avviato le ricerche sia in superficie sia sui fondali del lago fino a notte inoltrata.

Le operazioni sono riprese all'alba di oggi e sono andate avanti senza interruzioni per tutta la giornata. I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno perlustrando i fondali con l'ausilio di sonar e di strumentazioni specializzate, mentre squadre di soccorso continuano a monitorare anche la superficie del lago. Le ricerche risultano particolarmente difficili a causa della conformazione del lago di Vico: i fondali sono profondi, ricchi di sedimenti e la visibilità sott'acqua è molto ridotta, elementi che rendono più complesse le operazioni.

I carabinieri stanno nel frattempo ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile resta quella di un malore sopraggiunto durante il bagno. Nelle ore successive alla scomparsa sono arrivati numerosi messaggi di vicinanza alla ministra Roccella, tra cui quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso la solidarietà del governo alla famiglia.



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