EVENTI Il meeting di Rimini si presenta alla città: ecco le novità della nuova dell'edizione

Dopo la presentazione ufficiale a Roma, è la volta del tradizione esordio in casa, nella sala Ressi del Teatro Galli. Il Meeting di Rimini, dal 20 al 25 agosto in Fiera, si intitola “L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile”: “In un mondo in cui siamo sempre più soli – spiega il presidente della Fondazione Bernhard Scholz – è il nostro invito a coltivare relazioni positive”. Durante la manifestazione si alterneranno ospiti di spicco, dal cardinale Zuppi in apertura al presidente Mattarella in chiusura. Diversi i temi da affrontare nelle varie tavole rotonde. "Parleremo di educazione e dello sviluppo del sistema scolastico - illustra Scholz -, di sanità, di economia". Quest'anno più che mai la cultura si prende il suo spazio, con varie iniziative, mostre e spettacoli, che vedranno la presenza di noti personaggi. "Avremo Sergio Rubini - racconta Otello Cenci, direttore artistico spettacoli Meeting - su un testo di Eric Immanuel Schmitt con 'Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano', un altro ospite che torna è Alessandro Preziosi. Tanti anniversari dedicati a Gaber e Battisti".

Nel video le interviste a Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting, e Otello Cenci, direttore artistico spettacoli Meeting

