PRESENTAZIONI Il Meeting fa visita alla Stampa Estera per conoscere i corrispondenti stranieri Sarà un'edizione a vocazione internazionale ma già fortemente caratterizzata dalla presenza di Papa Leone XIV

A Roma doppia presentazione per la 47esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, uno anche alla Stampa Estera per incontrare i corrispondenti stranieri. E' una edizione già fortemente caratterizzata dall'ospite principale, Papa Leone XIV, che sarà a Rimini, e a San Marino, il 22 agosto, il giorno dopo l'apertura del Meeting, che inizia venerdì 21 per poi concludersi mercoledì 26. Alla tradizionale presentazione all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, Palazzo Borromeo, non sono mancati esponenti politici, che hanno commentato, tra le altre cose, il titolo di quest'anno, tratto dalla Divina Commedia. Una vocazione internazionale, per il Meeting, ribadita anche nella scelta di quest'anno, di presentarsi direttamente nella casa della Stampa Estera, a Palazzo Grazioli, davanti ai corrispondenti stranieri, guidati dalla presidente Patricia Thomas, che hanno potuto dialogare e rivolgere domande al presidente della Fondazione Meeting. Non ci sarà Giorgia Meloni, annuncia Scholz, già intervenuta lo scorso anno, poiché nessun presidente del Consiglio ha fatto visita per due volte consecutive. Molto atteso l'incontro conclusivo, tra il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, in dialogo con alcuni giovani. Nella stessa giornata, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

Nel video le interviste a Lucia Albano, Sottosegretaria di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze; Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: