TASK FORCE Il “mese oscuro” della Lombardia: il 26 gennaio il coronavirus circolava già a Milano L'analisi della Regione sulla comparsa dei sintomi: 1.200 lombardi positivi prima del "Paziente 1"

Secondo uno studio della task-force sanitaria della Regione Lombardia, il nuovo coronavirus circolava a Milano già da fine gennaio, la cosiddetta “Fase 0”. Nell'analisi, pubblicata dal Corriere della Sera, si ricostruisce l'onda del contagio e si è calcolato che il 26 gennaio, quindi quasi un mese prima del primo caso positivo di Codogno, solo a Milano ci fossero già i primi 46 casi di Covid-19 (su 543 in tutta la Lombardia). In quel periodo il virus pareva confinato in una regione cinese, mentre invece il nemico era già entrato in città: 46, all’epoca ignari, milanesi, secondo le autorità sanitarie, hanno iniziato a manifestare la malattia (dunque erano già infettati) a fine gennaio, e poi sempre ad aumentare: 9 persone che collocano i primi sintomi il 12 febbraio, 13 il 15 febbraio, 10 il 18 febbraio, 35 il 20 febbraio (il giorno prima della notte di Codogno).

Va ricordato che il 31 dicembre i responsabili del sistema sanitario di Wuhan parlano per la prima volta di “polmoniti anomale”. Il 7 gennaio le autorità cinesi confermano di aver identificato un nuovo ceppo di coronavirus. Il 10 gennaio l’Organizzazione mondiale della sanità diffonde la notizia dell’epidemia. Il 22 gennaio, infine, Wuhan entra in quarantena. E solo 4 giorni dopo, proprio il 26 gennaio i pazienti sentiti dal task force collocano i primi sintomi della malattia. Dunque erano già infettati giorni prima. Il 29 gennaio vengono infine ricoverati allo “Spallanzani” di Roma i primi due turisti cinesi, e il giorno dopo l’Italia blocca i voli dalla Cina.

In quello che il quotidiano definisce "mese oscuro", la catena di contagio s'era quindi già innescata. Ma all'inizio i suoi sintomi vennero scambiati per la coda dell'influenza e la malattia si diffondeva senza essere intercettata.



