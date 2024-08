Il messaggio di Ferragosto del Sindaco Sadegholvaad dai microfoni della Publiphono: "Questa è casa vostra"

Oggi Riviera in festa per il Ferragosto. Ecco il tradizionale messaggio di saluto del sindaco Jamil Sadegholvaad agli ospiti e ai cittadini riminesi sulle spiagge diffuso dai microfoni della Publiphono:



Benvenuti a Rimini e buon Ferragosto a tutti, il messaggio che vi voglio dare è che questa è casa vostra. Oggi, nella giornata che rappresenta il picco dell'estate; e sempre, in ogni altro giorno dell'anno. Rimini è presente e ricordo, futuro e nostalgia, piena di luoghi che riconosci al volo e capace di inventarsi una sorpresa dietro l'altra. È il mare, la spiaggia, i musei, gli splendidi borghi collinari. E’ l’insieme dei servizi efficienti e puntuali alla persona, portati avanti da decine di migliaia di donne e uomini che sono al vostro fianco. Ogni italiano e tanti cittadini europei portano nel cuore un ricordo legato a questa città. A Parigi hanno inserito in ognuna delle medaglie olimpiche una scheggia della Tour Eiffel. A Rimini lo abbiamo già fatto e continuiamo a farlo: siamo un frammento di dolcezza, divertimento e nostalgia che rimane per sempre nel cuore dei milioni di persone che ogni anno, e in ogni stagione, ci scelgono per passare insieme momenti indimenticabili. Solitamente questi messaggi augurali portano con sé l'invito a tornare in altri periodi dell'anno. Credo ormai se ne possa fare a meno perché oggi Rimini è una città aperta 12 mesi e 365 giorni all'anno, in estate e al di là dell'estate, un luogo dove anche la noia non s'annoia, l'occasione per vivere non una realtà diversa ma la realtà che tutti vorremmo vivere sempre. Questo messaggio di amore per la nostra Rimini non può che concludersi con un ringraziamento alle tante lavoratrici e ai tanti lavoratori che oggi alzano la serranda e si fanno in quattro per farvi stare bene. Oggi e tutti gli altri giorni dell'anno. Buon Ferragosto e adesso parli solo la musica del divertimento. Grazie!