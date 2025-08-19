Il Ministero della Salute riconferma l’Irst di Meldola tra gli istituti d’eccellenza

Un polo d’eccellenza strategico a livello nazionale, che conferma la bontà della sua opera nella cura, ricerca e terapia sperimentale onco-ematologica: è l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori - Irst “Dino Amadori” di Meldola. Il decreto del Ministero della Salute ha infatti confermato la qualifica di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) nella disciplina “terapie avanzate nell’ambito dell’oncologia medica”.

In particolare, spiega con una nota la Regione Emilia Romagna, il ministero ha rinnovato con decreto, per due anni, "la valenza nazionale e strategica dell'Irst come polo di eccellenza nella ricerca oncologica traslazionale e clinica, nel trattamento personalizzato dei tumori e nello sviluppo delle terapie avanzate". Oltre a quello di Meldola, in Emilia-Romagna sono altri quattro gli istituti a possedere il medesimo titolo: il Policlinico Sant'Orsola, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Istituto delle Scienze Neurologiche a Bologna e l'Istituto in Tecnologie Avanzate e modelli assistenziali in Oncologia a Reggio Emilia.

"La conferma che arriva dal ministero attesta come l'Istituto di Meldola rappresenti la punta di diamante della ricerca in Romagna - osserva il presidente della Regione, Michele de Pascale -. Noi vogliamo però che cresca ancora, anche da un punto di vista dimensionale. Coerentemente con la volontà del suo fondatore, Dino Amadori, l'istituto diventerà capofila di tutta la rete oncologica romagnola, migliorando quelle economie di scala che lo rendano sempre più sostenibile e all'avanguardia".







