POLITICA ITALIA Il ministro Crosetto mette in guardia la Flotilla: "Rischi elevati e irrazionali" Giuseppe Conte ribadisce sostegno: "Le acque davanti Gaza non sono israeliane, la Global ha tutto il diritto di navigarci"

Gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla hanno incontrato esponenti politici e istituzionali, e sono stati messi in guardia dai pericoli che corrono. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato una delegazione degli attivisti della Global Sumud Flotilla che sta navigando verso Gaza, per ribadire loro tutte le sue preoccupazioni, perché è vero che l'obiettivo è portare aiuti, ma tali aziono possono “avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali”, scrive in una nota ufficiale. Bisogna evitare di “mettere a rischio qualunque vita, in primis degli attivisti italiani – prosegue – ma qualora la Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili, visto che parliamo di barche civili che si pongono di “forzare” un dispositivo militare”. Stesse considerazioni espresse dal ministro degli Esteri Tajani. Diametralmente opposta la posizione del presidente dei 5Stelle, che a bordo della Flotilla ha anche il suo senatore, il romagnolo Marco Croatti.

Nel video le interviste a Antonio Tajani, ministro degli Esteri, e a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

