Il Ministro Crosetto sul salvataggio a Riccione: “Orgoglioso come Ministro, felice come cittadino”

A pochi giorni dal coraggioso salvataggio avvenuto al porto canale di Riccione, arrivano le parole ufficiali del Ministro della Difesa Guido Crosetto. L’episodio, accaduto domenica sera durante i fuochi d’artificio per la festa della Madonna del Mare, ha visto protagonista l’appuntato scelto Giovanni Giugliano, carabiniere in servizio al nucleo radiomobile di Riccione, che si è tuffato in acqua per salvare una bambina disabile di 9 anni finita nel canale con la sua carrozzina.

Un gesto che ha commosso l’intera comunità e che oggi riceve il plauso più alto delle istituzioni. In una nota pubblica, il Ministro Crosetto ha voluto ricostruire il momento con parole intense e toccanti:

“A Riccione, in una notte di festa. I fuochi d’artificio illuminavano il Porto Canale, la gente con il naso all’insù, gli occhi pieni di luce. Poi, all’improvviso, un grido. Una bambina era caduta in acqua con la sua sedia a rotelle, per cause accidentali. In quel punto il fondale è profondo più di due metri. Lei, vincolata alla carrozzina dai sistemi di sicurezza, non poteva muoversi. Un Carabiniere, fuori servizio, non ha esitato neanche un secondo. Si è tuffato, l’ha raggiunta, l’ha liberata e l’ha riportata in superficie. La bambina sta bene. Le lacrime sono diventate sollievo, abbracci, gratitudine.”

“Voglio congratularmi personalmente con il Carabiniere protagonista del salvataggio, per il coraggio, la prontezza, l’umanità. Ho gioito per quella bambina, commosso come padre, orgoglioso come Ministro, felice come cittadino per la vita che riprende il respiro. Anche questa è Difesa.”