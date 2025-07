GESTO EROICO Il Ministro Crosetto sul salvataggio a Riccione: “Orgoglioso come Ministro, felice come cittadino” Il titolare della Difesa elogia pubblicamente Giovanni Giugliano, il carabiniere che ha salvato una bambina disabile caduta in acqua durante i fuochi d’artificio: “Anche questa è Difesa”

A pochi giorni dal coraggioso salvataggio avvenuto al porto canale di Riccione, arrivano le parole ufficiali del Ministro della Difesa Guido Crosetto. L’episodio, accaduto domenica sera durante i fuochi d’artificio per la festa della Madonna del Mare, ha visto protagonista l’appuntato scelto Giovanni Giugliano, carabiniere in servizio al nucleo radiomobile di Riccione, che si è tuffato in acqua per salvare una bambina disabile di 9 anni finita nel canale con la sua carrozzina.

Un gesto che ha commosso l’intera comunità e che oggi riceve il plauso più alto delle istituzioni. In una nota pubblica, il Ministro Crosetto ha voluto ricostruire il momento con parole intense e toccanti:

“A Riccione, in una notte di festa. I fuochi d’artificio illuminavano il Porto Canale, la gente con il naso all’insù, gli occhi pieni di luce. Poi, all’improvviso, un grido. Una bambina era caduta in acqua con la sua sedia a rotelle, per cause accidentali. In quel punto il fondale è profondo più di due metri. Lei, vincolata alla carrozzina dai sistemi di sicurezza, non poteva muoversi. Un Carabiniere, fuori servizio, non ha esitato neanche un secondo. Si è tuffato, l’ha raggiunta, l’ha liberata e l’ha riportata in superficie. La bambina sta bene. Le lacrime sono diventate sollievo, abbracci, gratitudine.”

“Voglio congratularmi personalmente con il Carabiniere protagonista del salvataggio, per il coraggio, la prontezza, l’umanità. Ho gioito per quella bambina, commosso come padre, orgoglioso come Ministro, felice come cittadino per la vita che riprende il respiro. Anche questa è Difesa.”

Il salvataggio è avvenuto in un tratto di canale profondo, dove la bambina, finita in acqua legata alla sua sedia a rotelle, rischiava di affondare. Giovanni Giugliano, che si trovava lì da civile, si è lanciato immediatamente, seguito da una donna tra la folla. Insieme hanno liberato la piccola dai sistemi di sicurezza e l’hanno riportata a riva. La bambina, in vacanza a Riccione con la famiglia dalla provincia di Varese, è stata poi affidata alle cure dei sanitari e non ha riportato conseguenze.

“Non mi sento un eroe. Ho solo fatto il mio dovere”, ha dichiarato con umiltà il carabiniere. Ma il suo gesto continua a ricevere riconoscimenti e gratitudine. E oggi, anche l’abbraccio simbolico dello Stato.

